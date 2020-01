Amerikaans Rekenhof: “Regering Trump schond wet met inhouding hulp aan Oekraïne” kv

16 januari 2020

16u50

Bron: Reuters, Belga, Washington Post 0 De beslissing van de Trump-administratie om vorig jaar de militaire hulp aan Oekraïne in te houden, hoewel die hulp was goedgekeurd door het Amerikaans Congres, is in strijd met de wet. Dat zegt het Amerikaans Rekenhof vandaag in een rapport.

“Een getrouwe uitvoering van de wet staat de president niet toe zijn eigen beleidsprioriteiten in de plaats te stellen van wat door het Congres bij wet werd vastgelegd. Het Office of Management and Budget (OMB: het agentschap dat de president adviseert over het federale budget, red.) weerhield de fondsen om een politieke reden, dat is onder de wet op inbeslagneming niet toegelaten”, luidt het in het verdict van het Rekenhof.

Het Witte Huis weerlegt het oordeel van het Rekenhof en beschuldigt het agentschap van “bemoeienis” en een poging om deel uit te maken van de “mediacontroverse van de dag”.



“We gaan niet akkoord met de mening van het Rekenhof”, reageert OMB-woordvoerster Rachel Semmel. “OMB maakt gebruik van zijn autoriteit om te garanderen dat het geld van de belastingbetaler besteed wordt in overeenstemming met de prioriteiten van de president en met de wet.”

Bezorgdheid binnen OMB

Uit het rapport van het Rekenhof blijkt echter dat de beslissing om de financiële en militaire steun aan Oekraïne in te houden binnen het OMB niet door iedereen gesmaakt werd. Wanneer het Witte Huis het Pentagon de opdracht gaf om de hulp aan Oekraïne in te houden, waarschuwden verscheidene OMB-medewerkers ervoor dat dit ongepast was. Minstens twee medewerkers stapten op, deels uit bezorgdheid aangaande het geld voor Oekraïne.”

Afzetting Trump

Het oordeel van het Rekenhof komt er net op de dag dat de impeachmentprocedure tegen president Trump aanvangt in de Senaat.

De kwestie staat centraal in de poging van de Democraten om Trump af te zetten. Hij zou immers militaire hulp hebben ingetrokken om de Oekraïense president Volodymyr Zelenski onder de druk te zetten een onderzoek in te stellen naar Joe Biden en diens zoon Hunter. Voormalig vicepresident Joe Biden maakt grote kans om de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen op zak te steken.