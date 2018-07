Amerikaans politicus stapt op na bizar optreden in nieuwe show Sacha Baron Cohen Ruben Koenes AV

25 juli 2018

15u08

Bron: AD.nl 0 De Amerikaanse politicus Jason Spencer stapt op na een bizar optreden in het nieuwe tv-programma 'Who Is America?' van Sacha Baron Cohen. Hij laat zich onder meer verleiden tot het schreeuwen van racistische leuzen, het imiteren van Chinezen en als klap op de vuurpijl laat hij zijn broek en onderbroek meermaals zakken.

In het nieuwe programma van Cohen, onder meer bekend van typetjes als Ali G en Borat, speelt hij Erran Morad, een voormalig lid van de Israëlische geheime dienst. Tijdens de bewuste aflevering brengt hij een bezoekje aan de staat Georgia, waar hij een ontmoeting heeft met de Republikein Jason Spencer, lid van het parlement in de staat.

Tips

Spencer krijgt tips over hoe zich te weren tegen terroristen van de Islamitische Staat. De suggesties zijn stuk voor stuk bizar, maar Spencer voelt geen nattigheid. Zo leert Cohen de politicus zich verdedigen tegen een ontvoering. Alles draait om aandacht trekken zodat aanvallers op de vlucht staan. En hoe doe je dat? Door iets controversieel te roepen. Enkele momenten later staat Spencer meermaals de racistische term "N*gger" te schreeuwen.

De volgende tip? Hoe maak je een terrorist bang. Cohen werpt de suggestie op dat leden van IS bang zijn voor homoseksuelen. Ook de bijbehorende oefening is voor Spencer geen brug te ver. Met zowel zijn broek als onderbroek omlaag loopt hij rond, roept hij "USA, USA! Motherf*cker!" en probeert hij zijn 'aanvaller' af te schrikken met zijn achterste.

Opstappen

Het even bizarre als gênante optreden wordt hem niet in dank afgenomen. "De daden en het taalgebruik in deze video zijn verwerpelijk. Hij heeft zichzelf ten schade gemaakt en zou direct moeten opstappen. Georgia is beter dan dit", aldus David Ralson, lid van het Huis van Afgevaardigden.

Gisteren verzette Spencer zich nog tegen dit verzoek. Vandaag heeft zijn woordvoerder bekend gemaakt dat hij aan het eind van deze maand opstapt.