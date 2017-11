Amerikaans parlement blijkt bolwerk van seksuele intimidatie: vrouwelijke medewerkers hebben zelfs een ‘pervertlijst’ avh

Bron: CNN 1 rv Het Capitool “Wees extra voorzichtig met mannelijke politici die in hun bureau overnachten.” “Begeef je niet alleen met een congreslid of senator in de lift.” Het zijn slechts enkele van de ongeschreven regels die vrouwelijke medewerkers op Capitol Hill hebben om seksueel misbruik te vermijden. Er zou bovendien een ‘creep list’ (pervertlijst) de ronde doet met gevaarlijke individuen.

Capitol Hill in Washington D.C. is het centrum van de Amerikaanse politiek. In het Huis van Afgevaardigden en de Senaat worden wetten gestemd, maar achter de schermen gaat het er pervers aan toe. Meer dan vijftig vrouwelijke medewerkers in het Capitool getuigen voor CNN over de wanpraktijken en de seksuele intimidatie door senatoren en congresleden.

Ongeschreven regels

De perversiteiten swingen zo de pan uit in het Capitool dat vrouwelijke medewerkers verschillende ongeschreven regels in acht nemen. Zo vermijden vrouwen beter momenten alleen met politici en moeten ze extra op hun hoede zijn op late feestjes waar veel alcohol vloeit. En je denkt beter twee keer na voor je je beklag doet over een baas met losse handjes, want dat kan je jouw carrière kosten.

Capitol Hill is een plaats waar klachten een stille dood sterven. Anonieme getuige

"Sekshandel"

Van de vijftig vrouwen met wie CNN sprak zijn er slechts enkelen die nog niet met grensoverschrijdend gedrag te maken hebben gekregen. De meerderheid gaat zelfs gebukt onder een constante dreiging van seksuele intimidatie. “De mannen hebben geen controle over zichzelf”, getuigt iemand. En één getuige heeft het zelfs over “sekshandel op Capitol Hill”, omdat machtige mannen seks vragen in ruil voor een betere carrière. Wie durft te klagen, ziet haar carrière snel in rook opgaan. “Capitol Hill is een plaats waar klachten een stille dood sterven”, aldus een getuige.

We weten wie gevaarlijk is. Anonieme getuige

'Pervertlijst'

De dreiging van de mannelijke congresleden en senatoren is zelfs zo groot dat er onder de vrouwen een ‘pervertlijst’ circuleert. Op die lijst staan de gevaarlijkste mannen die koste wat kost moeten ontweken worden. “We weten wie gevaarlijk is”, zegt een getuige. “We waarschuwen elkaar ook.”

Seksuele etikette

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan en voorzitter van de Senaat Mitch McConnell willen de strijd tegen seksuele intimidatie aanbinden. In de senaat werd vorige week nog een resolutie gestemd die congresleden en senatoren verplicht om een training in seksuele etikette te volgen.

Roy Moore

Paul Ryan wil ook dat Republikein Roy Moore een stap opzij zet als kandidaat-senator. Moore wordt door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag en zou ooit zelfs seksuele betrekkingen hebben gehad met een 14-jarig meisje. Gisteren getuigde een andere vrouw over hoe Moore haar aanrandde toen ze pas 16 was. Moore zelf ontkent de beschuldigingen.

