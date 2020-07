Amerikaans oorlogsschip vat vuur na explosie: 21 bemanningsleden naar hospitaal KVE IB

12 juli 2020

22u58

Bron: ABC News, Times of San Diego, ANP, Belga 5 Bij een explosie en brand aan boord van de ‘USS Bonhomme Richard’ in de marinebasis van San Diego zijn 21 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Amerikaanse marine. Zeventien mariniers en vier burgers werden met niet-levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer bestrijdt het vuur met blusboten. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op beelden van Amerikaanse media was te zien dat er dikke rookwolken opstegen vanaf de USS Bonhomme Richard, een vliegdekschip. Het vaartuig lag voor onderhoud bij een marinebasis in San Diego toen om half negen 's morgens lokale tijd brand uitbrak. Volgens de lokale brandweer, die in groten getale aanwezig is om te blussen, zou er ook een explosie aan boord te horen zijn geweest.

Rond 12 uur 's middags lokale tijd zei de brandweer van San Diego dat al haar personeel de pier moest verlaten, terwijl op luchtopnames te zien was dat de brand groter leek te worden. Twee nabijgelegen schepen, de USS Fitzgerald en de USS Russel, werden vanwege de brand verplaatst. Rond drie uur 's middags lokale tijd leek de rook afkomstig van het brandende schip af te nemen.

Munitie

Munitie die aan boord van oorlogsschepen wordt vervoerd, wordt als veiligheidsmaatregel uitgeladen voordat de schepen de haven binnenkomen voor onderhoud, aldus een marinewoordvoerder.

Toen de brand ontstond waren volgens de Amerikaanse marine 160 opvarenden aan boord. Zij hebben allen het schip verlaten.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand. Volgens CNN bestaat de bemanning van het schip normaal gesproken uit zo’n duizend man.