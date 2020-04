Amerikaans olieconcern nabij faillissement door lage olieprijs WDw

27 april 2020

10u52

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse oliebedrijf Diamond Offshore Drilling heeft uitstel van betaling aangevraagd vanwege de ongekend lage olieprijzen. Voor het eerst in de geschiedenis moesten partijen vorige week bijbetalen om Amerikaanse olie te leveren. De olieprijs kelderde vanwege de ingestorte vraag door de coronacrisis en de prijzenoorlog die twee grote olieproducenten, Saudi-Arabië en Rusland, hadden ontketend.

Diamond Offshore Drilling is eigenaar van boorplatformen op zee, die de brandstof van ruim drie kilometer diepte oppompen. Om die platformen winstgevend te houden, moet de olieprijs boven dertig dollar per vat blijven. Olie uit zee winnen is een van de duurste methodes om aan de brandstof te komen.

Acute betalingsproblemen

Het olieconcern noemt acute betalingsproblemen als reden voor zijn aanvraag. De onderneming heeft half april de rente op een lening niet betaald. “De marktomstandigheden verslechterden in de afgelopen maanden zeer snel”, aldus het bedrijf. De schulden van Diamond Offshore Drilling lopen op tot 2,6 miljard dollar (2,4 miljard euro). Zo’n 2.500 medewerkers kunnen zonder baan komen te zitten.

