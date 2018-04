Amerikaans museum vindt werk van Vlaamse meester in magazijn Redactie

01 april 2018

03u49

Bron: AD.nl 0 Toen een Amerikaanse museumdirecteur twee jaar geleden in een rommelkast een schilderij vol watervlekken zag, had hij geen idee dat hij een miljoenenwerk in handen had. Robert Warren was in zijn museum in Iowa naar iets heel anders op zoek, maar vond een schilderij van een Vlaamse meester uit de zestiende eeuw.

Aan de lokale zender WHOTV vertelt de directeur van Hoyt Sherman Place dat bij restauratie bleek dat het om een schilderij ging van de Otto van Veen, een leraar van Rubens. Het eerste dat Warren zag toen hij werk in het magazijn ontdekte was de onderste helft van Apollo en Venus. Het schilderij zat in een hoekje tussen tafel en een muur geklemd en was zwaar beschadigd, onder meer door watervlekken.

In case you missed the unveiling on March 21, here is a shot of the restored "Apollo and Venus." Stay tuned this fall for its final placement in our collection. 28 Likes, 1 Comments - Hoyt Sherman Place (@hoytshermanplace) on Instagram: "In case you missed the unveiling on March 21, here is a shot of the restored "Apollo and Venus."..."

De museumdirecteur denkt dat het werk niet eerder is tentoongesteld nadat het aan het begin van de twintigste eeuw door een familie was gedoneerd. Hij vermoedt dat het te bloot was en daarom in het magazijn werd weggemoffeld. Otto van Veen werd in 1556 in Leiden geboren en werkte het merendeel van zijn leven in Brussel en Antwerpen. Op het schilderij is een naakte Venus te zien en een naakt engeltje.

Volgens de tv-zender is de precieze waarde onbekend, maar Van Veens werken hangen in musea als het Louvre en leveren tot wel 14 miljoen euro op. Het Amerikaanse museum heeft echter geen plannen om het schilderij te verkopen en heeft al een mooi plekje bedacht.