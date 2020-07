Amerikaans ministerie van Justitie gaat acties federale agenten Portland onderzoeken TT

23 juli 2020

21u40

Bron: ANP 0 Een interne toezichthouder van het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat onderzoek doen naar de acties van federale agenten in de stad Portland. De agenten worden beschuldigd van het gebruik van excessief geweld tegen vreedzame demonstranten in de stad in de staat Oregon.

De federale agenten waren naar Portland gestuurd door president Donald Trump die vindt dat de lokale autoriteiten niet krachtdadig genoeg optreden tegen geweld rond de protesten. Democratische politici hadden in een brief om een onderzoek gevraagd omdat ze vrezen dat de federale agenten worden ingezet om activiteiten de kop in te drukken die met de vrijheid van meningsuiting te maken hebben.

De burgemeester van Portland riep Trump afgelopen weekeinde op om zijn troepen naar de gebouwen terug te halen die zij bewaken of helemaal uit zijn stad terug te trekken. Dat gebeurde nadat de in militaire kledij gestoken agenten een reeks demonstranten hadden gearresteerd ver verwijderd van de gebouwen waar ze zijn gestationeerd.



Trump heeft inmiddels aangekondigd in het kader van de zogenoemde Operation Legend agenten naar meer steden te sturen omdat hij ontevreden is over de lokale aanpak, zoals in Chicago en Albuquerque. Ze gaan niet alleen om geweld bij demonstraties in te dammen maar om criminaliteit in het algemeen aan te pakken.

Sinds de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd bij zijn arrestatie in mei zijn in veel steden in de VS de spanningen opgelopen. In diverse steden liepen demonstraties tegen politiegeweld en racisme uit op gewelddadigheden, brandstichtingen en plunderingen.

Geen federale troepen naar New York

Trump zal overigens voorlopig geen federale troepen naar New York City sturen nu de stad de criminaliteit ziet toenemen. Dat zegt de gouverneur van New York, Andrew Cuomo. “De president en ik hadden een goed gesprek. Hij zei dat hij geen troepen naar New York City zou sturen - hij zei niet tot in het oneindige, maar dat we zouden praten voordat hij iets doet”, vertelde Cuomo vandaag tijdens een persbriefing.

Cuomo zei dat als de president federale agenten naar New York City zou sturen, de staat hem zou aanklagen. “Ik vind het overduidelijk ongrondwettelijk”, zei hij.