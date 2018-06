Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken: "We hebben sterke band en lange geschiedenis met Duitsland, kijk maar naar de invasie op D-Day" TT

06 juni 2018

19u59

Bron: CNN 3 Er werden wenkbrauwen gefronst gisteren op de persconferentie van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar mogelijk ook in Berlijn. Woordvoerster Heather Nauert verwees tijdens een antwoord over de Amerikaans-Duitse relaties namelijk naar de invasie in Normandi ë op 6 juni 1944 als een voorbeeld van "de sterke band en lange geschiedenis" die het land heeft met Duitsland.

Het is een datum die in ieders geheugen gegrift staat: 6 juni 1944. Vandaag exact 74 jaar geleden landden de geallieerde troepen op de kusten van Normandië en begon de invasie van West-Europa, dat door nazi-Duitsland was bezet. Operation Overlord betekende het begin van het einde voor het Duitse Rijk en Adolf Hitler.

Bizar dan ook dat Nauert naar die gebeurtenissen verwees om te benadrukken dat de VS en Duitsland op goede voet met elkaar staan. De woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken antwoordde op vragen over de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Berlijn. Die had verklaard dat hij actief wil meewerken aan het ondersteunen van Europese conservatieven, terwijl een diplomaat geacht wordt zich terughoudend op te stellen.

Niets van, zei Nauert. Ambassadeurs zijn vertegenwoordigers van het Witte Huis en mogen een mening hebben. "Bovendien hebben we een heel sterke band met de Duitse regering. Kijk maar in de geschiedenisboeken: vandaag is de 71ste verjaardag van de speech die het Marshall-plan aankondigde. En morgen is de verjaardag van de invasie op D-Day. We hebben een heel lange geschiedenis met Duitsland en een sterke band."

Of de uitspraken in Berlijn geapprecieerd werden en of de nieuwe ambassadeur ze mag komen uitleggen, is niet geweten.