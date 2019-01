Amerikaans minister over ambtenaren die door shutdown naar voedselbanken moeten gaan: “Ik snap niet waarom, ze kunnen toch leningen aangaan?” LH

24 januari 2019

19u07

Bron: Politico 0 Amerikaans minister van Economische Zaken Wilbur Ross heeft vandaag in een interview met nieuwszender CNBC gezegd dat hij niet begrijpt waarom ambtenaren die werkloos zijn als gevolg van de shutdown, voedselbanken opzoeken. Ross voegde eraan toe dat ze in de plaats daarvan leningen met een lage rente kunnen afsluiten. Door de shutdown die vandaag zijn 34ste dag inging, moeten zowat 800.000 ambtenaren onbetaald verlof nemen of verder werken zonder dat ze betaald worden. Ross, zelf een miljardair, is niet de eerste Trump-functionaris die de zware tol van de langste shutdown in de Amerikaanse geschiedenis minimaliseert.

Ross roept de onbetaalde ambtenaren op leningen af te sluiten om hun rekeningen te betalen, nu ze ook hun tweede maandsalaris dreigen te missen. De miljardair benadrukte ook dat ze hun maandloon zullen uitbetaald krijgen en dat de impact van de gedeeltelijke overheidssluiting wel zal meevallen.

“Dit zijn door de overheid gegarandeerde leningen, de overheid heeft toegezegd dat deze mensen opnieuw zullen betaald worden van zodra dit (de shutdown) opgelost is”, zei Ross. Wanneer exact dat geld wordt betaald, blijft echter een grote vraag. “Dus er is echt geen goede reden waarom er nu een liquiditeitscrisis zou moeten zijn”, klonk het. “Het klopt dat de mensen een beetje rente moeten betalen, maar het idee dat het een salaris of niets is, is geen geldig argument,” vervolgde hij.

Toevlucht bij voedselbanken

Door de lang aanslepende shutdown moeten federale ambtenaren steeds meer hulp zoeken bij voedselbanken, en toen hem daarop gewezen werd, antwoordde Ross: “Ik weet dat ze dat doen en ik begrijp niet helemaal waarom.”

Ambtenaren organiseerden gisteren nog een sit-in-actie aan het kantoor van Senaatsvoorzitter Mitch McConnell om een einde van de shutdown te eisen. J. David Cox, de voorzitter van de grootste ambtenarenvakbond van Amerika, schreef eerder deze maand in een brief aan president Donald Trump dat de shutdown niet alleen grote gevolgen heeft voor ambtenaren, maar ook voor de dienstverlening. “Ze willen ten diensten staan van hun landgenoten en opnieuw betaald worden”, schreef Cox.

“Het is het waard”

Intussen hebben ook andere Trump-functionarissen negatieve reacties gekregen voor hun opmerkingen over de shutdown. Kevin Hassett, voorzitter van de Raad van Economische Adviseurs, kreeg kritiek nadat hij de sluiting van de overheid vergeleek met “vakantie”. Hassett zei later dat zijn woorden uit de context waren gehaald.

Lara Trump, adviseur en schoondochter van Trump, werd eerder deze week bekritiseerd nadat ze gezegd had dat de shutdown noodzakelijk was om een sterke grensbeveiliging te bereiken. “Het doet een beetje pijn, maar het is voor de toekomst van ons land”, zei ze in een interview met Bold TV.

Na het Huis stemt ook de Senaat deze week over voorstellen om de overheidssluiting snel te beëindigen. Maar omdat zowel Democraten als Republikeinen in de Senaat niet beschikken over de vereiste zestig stemmen, zullen ook deze pogingen waarschijnlijk op niets uitlopen.