Amerikaans militair vliegtuig neergestort voor kust van Japan

09u17

Bron: belga 0 Voor de kust van Japan is vandaag een Amerikaans legervliegtuig met elf mensen aan boord neergestort in de oceaan. Dat maakt de Amerikaanse defensie bekend.

Het toestel is in zee gestort ten zuidoosten voor de kust van het Japanse eiland Okinawa, in de Oost-Chinese Zee. De oorzaak van de crash en over de identiteit van de inzittenden is niets geweten.

Het vliegtuig was op weg naar de USS Ronald Reagan, een Amerikaans supervliegdekschip, gelegen in de Filipijnenzee, weten verschillende Amerikaanse media.