Amerikaans meisje (9) deelt wietsnoepjes uit aan klasgenootjes David Van der Heeden

23 januari 2018

23u38

Bron: AD.nl 0 Een 9-jarig Amerikaans schoolmeisje dacht haar klasgenootjes te verrassen met snoepjes uit de voorraadkast van haar ouders. Ze wist niet dat de zachte lekkernij gedrenkt was in thc, de werkzame stof in marihuana. Haar klasgenootjes werden giechelig, zelf kwam ze bij de schoolarts terecht.

Nadat het meisje in de kantine de snoepjes had uitgedeeld, werden sommige leerlingen wat giechelig, zegt Kristi Del Curto, hoofd van de School of Excellence in Albuquerque in de Amerikaanse staat New Mexico. Het bleek te gaan om zogeheten Incredibles, snoepjes waarin thc is verwerkt.

Via intercom werd gevraagd of er nog anderen van de snoepjes hadden genomen. De gulle geefster, die zelf vijf snoepjes naar binnen werkte, voelde zich tijdens de les duizelig worden en werd naar de schoolarts gestuurd, meldt The Washington Post.

Via Facebook heeft de school nu aangeraden om voorzichtig te zijn met het uitdelen en aannemen van etenswaren. "We vragen ouders voorzichtig te zijn als het aankomt op drugs en medicijnen, in welke vorm dan ook," leest het bericht. "En het expliciet praten erover."

Schoolhoofd Del Curto: "Wie de afbeelding op het snoepdoosje ziet, denkt ook dat het zoetigheid is." De ouders van het meisje bleken de thc-gums voor medicinale doeleinden te gebruiken.

Medicinaal

New Mexico was in 2007 de twaalfde Amerikaanse staat die wiet voor medicinaal gebruik toestond. Sindsdien hebben zeventien andere staten dat voorbeeld gevolgd. In acht staten is inmiddels ook het recreatieve gebruik van de drugs gelegaliseerd, maar New Mexico valt daar niet onder.

Voedingsmiddelen waarin de werkzame stof uit cannabis is verwerkt, zijn populair op plekken waar het gebruik van marihuana verboden is. Thc wordt toegevoegd aan snoepjes, chocolade, koekjes en frisdrank. In Californië alleen al zijn ze goed voor 45 procent van de handel in het middel.



Hoewel de consumptie ervan veiliger wordt beschouwd dan het roken van wiet, zijn de producten wel een bron van zorg. Veel gebruikers onderschatten de effecten. Overmatig gebruik is meer dan eens reden tot opname in een ziekenhuis.