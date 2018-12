Amerikaans leger volgt kerstman op zijn route rond de wereld, Trump maakt jongetje dat nog in kerstman gelooft belachelijk IB

25 december 2018

03u50

Bron: Belga, NORAD 0 De kerstman zet deze nacht zijn reis rond de wereld voort en wordt daarbij op de voet gevolgd door het Amerikaanse leger. Zoals de traditie wil, monitort NORAD, de militaire organisatie die waakt over het luchtruim in de VS en Canada, de route van de kerstman en zijn arrenslee met vliegende rendieren op 24 december.

NORAD nam maandag al om 12.01 uur de eerste tekenen van "activiteit aan de Noordpool" waar. Sindsdien is het spoor van de Kerstman en zijn gevolg te zien op een aparte website van NORAD en op het Twitteraccount @NoradSanta.

De Kerstman, die officieel woonachtig is in het Finse Rovaniemi, reist volgens NORAD de wereld rond met een snelheid die hoger ligt dan die van een F-15-gevechtsvliegtuig.

Deze ochtend rond 3 uur Belgische tijd was de kerstman op weg naar Groenland. Hij had op dat moment al ruim 4,5 miljard cadeaus bezorgd. Volgens NORAD is het technisch mogelijk om de kerstman te volgen via "infraroodreceptoren in de neus van Rudolf", een van de negen rendieren die zijn slee voorttrekt.

People often ask how #NORAD tracks #Santa on Dec 24th. We use infrared sensors from Rudolph's nose to determine Santa's exact location throughout the night. To talk to a NORAD Santa Tracker, call 1-877-HI-NORAD. https://t.co/gSvRD6ezKo #NORADTracksSanta pic.twitter.com/g8eI4zuuS5 NORAD Tracks Santa(@ NoradSanta) link

Grap

Het monitoren van de route van de kerstman begon als een grap in 1955. Het ging om reclame van de warenhuisketen Sears, die in een lokale krant uit Colorado opriep om te telefoneren naar de kerstman. Maar wat de directe lijn naar de Kerstman moest zijn, bleek - in volle Koude Oorlog - de rode lijn van NORAD.

Toen de officier van dienst, kolonel Harry Shoup, die dag een jongetje aan de lijn kreeg die hem vroeg of hij de kerstman was, speelde die het spel mee. Hij gaf opdracht aan zijn manschappen om informatie te geven over de positie van de kerstman en belde zelfs naar de lokale radio om te melden dat hij een vreemd voorwerp in de lucht had gezien.

Helping children across the country track #Santa is becoming one of my favorite traditions! @Potus and I enjoyed working with @NORADSanta - #ChristmasEve pic.twitter.com/CYNkARbFaI Melania Trump(@ FLOTUS) link

Valse noot

Ongeveer 1.500 vrijwilligers staan de militairen bij om de telefoontjes en brieven van kinderen te beantwoorden. Ook de president van de VS en de first lady doen daaraan mee, politieke crisis of niet.

Toch was Trump volgens de Amerikaanse pers op een valse noot te betrappen: toen de president de zevenjarige Coleman aan de lijn kreeg, zou hij het kind gevraagd hebben of hij nog in ‘Santa’ geloofde. Toen het jongetje bevestigend antwoordde, lachte Trump het kind uit. “Geloof je nog in Santa? Want op zeven is dat marginaal, niet?” Hij lachte vervolgens met het antwoord aan de andere kant van de lijn, dat niet hoorbaar was.

Overigens is de kerstman ook in ons land gespot volgens NORAD, meer bepaald in Brussel en Vleteren.

For more than 60 years, the #NORAD fighter jets (F-16s F-15s, F-22s and CF-18s) have intercepted #Santa many, many times. When the jets intercept Santa, they tip their wings to say, "Hello, NORAD is tracking you again this year!" #Santa always waves. He loves to see the pilots! NORAD Tracks Santa(@ NoradSanta) link

#Santa finished delivering presents in Italy & is heading towards #Amsterdam, #Netherlands. #DYK, the Museumplein is turned into Amsterdam Christmas Square every year, boasting a market and craft-making displays. An ice rink there is open well into the evening. #NORADTracksSanta pic.twitter.com/H1YMwYIqNe NORAD Tracks Santa(@ NoradSanta) link

#Santa was spotted over Paris, #France a few minutes ago. Where is he headed now? Give #NORAD a call at 1-877-HI-NORAD to find out. #NORADTracksSanta NORAD Tracks Santa(@ NoradSanta) link