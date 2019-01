Amerikaans leger viseert gezochte terrorist met precisie-aanval in Jemen IB

05 januari 2019

01u10

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse leger heeft een luchtaanval uitgevoerd in Jemen, waarbij één van de meest gezochte terroristen van het land werd geviseerd. Dat bevestigt het Amerikaanse centrale commando vandaag.

Het gaat om Jamal al-Badawi, een aanhanger van al-Qaeda die betrokken was bij het bombardement op het Amerikaanse oorlogsschip USS Cole in 2000, waarbij zeventien Amerikaanse soldaten om het leven kwamen en veertig mensen gewond raakten. De man prijkt op de FBI-lijst van meest gezochte misdadigers.

Het Amerikaanse leger vermoedt dat de man is omgekomen bij de aanval, maar moet dat nog bevestigd zien.

Precisie-aanval

De aanval dateert van 1 januari en werd uitgevoerd in de regio Marib, ten oosten van de Jemenitische hoofdstad Sanaa. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse leger ging het om "een precisie-aanval".

Jamal al-Badawi werd in 2003 door een Amerikaanse rechtbank ter dood veroordeeld voor terreurgerelateerde feiten, waaronder moord. Bij de aanslag op de USS Cole kwamen zeventien Amerikaanse militairen om en raakten veertig mensen gewond. Al-Badawi zat in de cel in Jemen, maar is sinds 2004 op vrije voeten.

De FBI had een beloning van 5 miljoen dollar voorzien voor tips die leiden tot zijn arrestatie.

