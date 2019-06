Amerikaans leger vindt vingerafdrukken op tanker die werd aangevallen nabij Iran kg

19 juni 2019

15u19

Bron: Belga 0 Amerikaanse militaire experts die onderzoek doen naar de aanval op de Japanse tanker Kokura Courageous op 13 juni in de Golf van Oman "hebben biometrische aanwijzingen teruggevonden", zei een officier van de Amerikaanse marine.

Op een persconferentie in Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het schip aan anker ligt, verklaarde commandant Sean Kido van de Amerikaanse marine dat er biometrische aanwijzingen werden aangetroffen, inclusief vingerafdrukken en handafdrukken, die bij een strafrechtelijk onderzoek kunnen worden gebruikt tegen de daders van de aanval.



Bij de aanval op de Japanse tanker zou een kleefmijn zijn gebruikt "die in alle opzichten vergelijkbaar is met degene die Iran in zijn arsenaal heeft en die tijdens militaire operaties in het land worden getoond", zei de commandant voorts.