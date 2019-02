Amerikaans leger verspert hackers van Russische trollenfabriek toegang tot internet KVE

26 februari 2019

20u12

Bron: ANP 0 Computerdeskundigen van het Amerikaanse leger hebben verhinderd dat hackers van een beruchte Russische trollenfabriek in november toegang kregen tot het internet om de Amerikaanse kiezers te beïnvloeden. Dat heeft The Washington Post vandaag onthuld, zich beroepend op informatie van anonieme overheidsfunctionarissen.

De aanvalsactie van het ‘US Cyber Command’ was gericht tegen het Internet Research Agency (IRA) uit Sint-Petersburg. De medewerkers van dat instituut, dat indirecte steun geniet van het Kremlin, deden zich tijdens de verkiezingscampagne van 2016 online als Amerikanen voor en verspreidden toen valse berichten in een poging de stembusgang bij te sturen.

“Ze hebben het IRA in wezen offline gehaald'', aldus een ingewijde. De operatie was het eerste spierballenvertoon van het Cyber Command, in samenwerking met de geheime dienst NSA.

President Donald Trump en het Congres stemden vorig jaar in met nieuwe regelgeving om de offensieve capaciteit op te krikken.

