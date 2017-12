Amerikaans leger moet vanaf 1 januari transgenders toelaten TK

13u17

Bron: Belga 0 AFP Actievoerders protesteren tegen de beslissing van Trump. Het Amerikaanse leger moet vanaf 1 januari ook transgenders rekruteren. Een federale rechter in Washington heeft vannacht een poging van de Republikeinse regering om dit uit stellen verworpen.

President Donald Trump ondertekende eind augustus een memo waarin hij het Pentagon beval geen transgenders meer te rekruteren, waarmee hij een besluit van zijn Democratische voorganger Barack Obama terugdraaide. Diens regering had voorzien dat transgenders vanaf 1 juli 2017 welkom zouden zijn in het Amerikaanse leger. Trump voerde aan dat er meer onderzoek nodig was om er zeker van te zijn dat trangenders 'geen hinderpaal voor de strijdkrachten zouden zijn'.

In oktober floot een federale rechtbank Trump terug, en vannacht bevestigde rechter Colleen Kollar-Kotelly die beslissing. Kollar-Kotelly vond dat de regering tijd genoeg had gekregen om het leger voor te bereiden op het rekruteren van transgenders.