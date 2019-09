Amerikaans leger gebruikt in oktober opnieuw haven van Zeebrugge om aanwezigheid in Oost-Europa te versterken LH

24 september 2019

10u19

Bron: Belga 1 Het Amerikaans leger gebruikt in oktober de haven van Zeebrugge om een luchtvaartbrigade over te brengen naar Europa. Die moet de oostelijke flank van de NAVO versterken om Rusland ervan te weerhouden om een geallieerd land aan te vallen. Dat is vernomen uit betrouwbare bronnen.

De Amerikaanse brigade telt 1.700 militairen, tientallen helikopters van diverse types, 2.000 voertuigen en uitrusting. De helikopters, de voertuigen en het materiaal arriveren eind oktober in Zeebrugge en het Griekse Volos. Dat meldt de gespecialiseerde website Atlantic Resolve. De bedoeling is dat de militaire aanwezigheid van de Verenigde Staten in Oost-Europa versterkt wordt.

Volgens de website Scramble.nl arriveert het transportschip ARC Enduranec, dat regelmatig gebruikt wordt door het Amerikaanse leger, op 14 oktober in Zeebrugge.

Operatie Atlantic Resolve is een louter Amerikaanse aangelegenheid die startte in 2016. Ze versterkt de Amerikaanse aanwezigheid in het oosten van Europa en moet Rusland ervan weerhouden om met de VS geallieerde landen binnen te vallen. Dit bleek niet overbodig nadat de Russen het Oekraïense deel van de Krim in de lente van 2014 annexeerden.