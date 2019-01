Amerikaans leger blijft voorlopig aanwezig aan grens met Mexico IB

15 januari 2019

06u51

Bron: Belga 0 De Amerikaanse regering heeft de inzet van extra soldaten aan de grens met Mexico nog maar eens verlengd. De troepen blijven nu tot eind september. Dat maakte het Pentagon vandaag bekend. Normaal zou de versterking eind deze maand stopgezet worden, na een eerdere verlenging eind november.

Het gaat om zo'n 5.800 soldaten die vooral instaan voor mobiele patrouilles en voor het aanleggen van prikkeldraad tussen de grensposten.

Migrantenkaravanen

De extra soldaten zijn een initiatief van president Donald Trump. In volle kiesstrijd voor de midterms - de tussentijdse parlementsverkiezingen in november vorig jaar - hekelde hij de "migrantenkaravanen" die vanuit Centraal-Amerika naar de VS op weg waren en volgens hem een bedreiging vormden voor de nationale veiligheid.