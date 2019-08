Amerikaans leger blaast lichaam op dat gedoneerd was voor alzheimeronderzoek Hanneke Marcelis

01 augustus 2019

20u07

Bron: AD.nl 0 Toen de moeder van Jim Stauffer in 2013 overleed aan de ziekte van Alzheimer, doneerde haar zoon Jim haar lichaam aan de wetenschap. Hij hoopte dat haar hersenen zouden kunnen helpen in onderzoek naar de ziekte. Maar in de plaats dat haar hersenen werden onderzocht, kwam het lichaam terecht bij het leger. Daar werd het opgeblazen met een explosief.

De Amerikaan Jim Stauffer doneerde het lichaam van zijn moeder Doris in 2013 aan het Biologic Resource Center in Arizona. Hij vertrouwde erop dat het centrum de hersenen van zijn moeder naar neurologen zou brengen die daarmee onderzoek konden doen naar haar ziekte. Maar dat gebeurde niet. Haar lichaam kwam bij het leger terecht, vertelt Stauffer geëmotioneerd aan de lokale nieuwszender ABC15.

Het lichaam van Doris werd via het Biologic Resource Center gedoneerd aan het leger van de VS. “Ze werd op een stoel vastgemaakt, waarna er een explosief tot ontploffing werd gebracht onder haar”, zegt Stauffer. “Daarmee werd onderzocht wat er op zo'n moment gebeurt met het menselijk lichaam.” Dat terwijl Stauffer op het formulier dat hij ondertekende bij de donatie van het lichaam het vakje ‘nee’ had aangekruist bij de vraag of er tests mochten worden gedaan met explosieven.

Herinneren

Jim Stauffer heeft veel moeite met wat er met het lichaam van zijn moeder is gebeurd. “Het maakt het heel moeilijk om haar op een positieve manier te kunnen herinneren”, vertelt hij in tranen. “Ik zie niet hoe ik dit ooit kan verwerken. Elke keer als ik een herinnering heb of naar een foto kijk, zie ik het afschuwelijke wat er later is gebeurd.”

Stauffer ontdekte het ware verhaal door onderzoek van persbureau Reuters. Daaruit bleek dat het Amerikaanse leger niet op de hoogte was van de intenties waarmee Stauffer het lichaam had gedoneerd. Zij wisten niet dat het lichaam van Doris niet gebruikt mocht worden voor proeven met explosieven. Het Biologic Research Center heeft die informatie niet met hen gedeeld en zo werd het Amerikaanse leger dus opzettelijk misleid door het centrum.

Inval

Het Biologic Resource Center werd na een inval van de FBI in 2014 gesloten op verdenking van het verminken en illegaal doorverkopen van menselijke lichaamsdelen. Bij die inval werden onder andere emmers met lichaamsdelen aangetroffen waarbij geen registratie te vinden was van wie die lichaamsdelen waren. Stauffer is één van de vele gedupeerde nabestaanden die het centrum en eigenaar Stephen Gore nu voor de rechter sleept.

Doordat de rechtbank de zaak nu behandelt, worden er steeds meer details bekend over wat zich precies heeft afgespeeld in het centrum. Volgens ABC15 zijn er nog tientallen families die niet weten wat er met het lichaam van hun geliefde is gebeurd nadat zij het doneerden aan het Biologic Resource Center in Arizona.

