Amerikaans leger begint terugtrekking troepen uit Afghanistan kv

09 maart 2020

23u10

Bron: Belga 0 Ruim een week nadat de taliban en de VS in Qatar een akkoord hadden ondertekend over een beëindiging van de oorlog in Afghanistan, is het Amerikaanse leger begonnen met het terugtrekken van troepen uit het land. Dat heeft een woordvoerder van de Amerikaanse strijdkrachten maandag meegedeeld.

Het leger van de VS blijft wel over "alle nodige militaire middelen" beschikken om de Afghaanse troepen te ondersteunen bij operaties tegen de jihadistische terreurgroepen al-Qaida en Islamitische Staat (IS), zegt kolonel Sonny Leggett.

Momenteel hebben de VS nog twaalf- tot dertienduizend soldaten in Afghanistan zitten. Bedoeling is om het aantal aanwezige militairen in het land binnen de 135 dagen terug te brengen tot 8.600 eenheden. T