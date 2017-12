Amerikaans leger accepteert weer transgenders kv

03u41

Bron: ANP 0 AP De Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis. Vanaf maandag laat het Amerikaanse leger weer transgenders toe. Dat maakte het Pentagon bekend, nadat vorige week een federaal Hof van Beroep in Washington het verbod voor transgenders nietig verklaarde. De regering van president Donald Trump wilde met ingang van het nieuwe jaar geen transgender-rekruten meer toelaten.

Het is het tweede beroepshof dat negatief over het verbod oordeelde. Drie federale rechters in de VS blokkeerden het transgenderverbod en de regering-Trump ging daarop in beroep. Volgens een rechtbank was weigering van transgenders een vorm van discriminatie en in strijd met de grondwet. De twee beroepshoven gingen mee in dat oordeel.

Het ministerie van Justitie laat weten dat geen nieuw beroep meer volgt, maar volgens een anonieme hoogwaardigheidsbekleder is daarmee de kous niet af. Die zegt dat eerst nieuw onderzoek van het ministerie van Defensie wordt afgewacht om vervolgens de zaak opnieuw aan te vechten.