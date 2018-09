Amerikaans leger: "1114 burgerdoden door aanvallen op IS" LB

27 september 2018

17u21

Bron: ANP 0 Ruim 1100 burgers in Syrië en Irak hebben het leven verloren door luchtaanvallen van de internationale coalitie tegen Islamitische Staat. Dat zeggen de Amerikaanse strijdkrachten, die met een veel lagere schatting komen dan andere organisaties.

Het Pentagon telde in totaal 1114 burgerdoden sinds augustus 2014. Het gaat om onschuldige slachtoffers die vielen bij bombardementen op doelen van de terreurorganisatie in Irak en Syrië. Het leger zegt in een verklaring dat al het mogelijke wordt gedaan om burgers en civiele infrastructuur te ontzien.

De waarnemingsgroep Airwars denkt dat het werkelijke dodental veel hoger ligt. Er zouden zeker 6575 burgers zijn omgekomen bij luchtaanvallen van de coalitie, die wordt geleid door de Verenigde Staten. Van het 'kalifaat' dat Islamitische Staat opzette in Irak en Syrië is inmiddels weinig meer over.