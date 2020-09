Amerikaans koppel verliest zoontje (1) in bosbrand Karolien Koolhof

10 september 2020

14u45 5 Wat een gezellig familieweekend had moeten worden, is uitgedraaid op een drama. De Amerikaanse Jake, Jamie en Uriel Hyland bezochten afgelopen weekend hun vakantiehuisje in de staat Washington en werden verrast door de bosbranden. Zoontje Uriel (1) overleefde het niet.



Jake, Jamie en Uriel zouden het weekend samen doorbrengen in Okanogan in de noordwestelijke staat Washington. Hun huisje ligt midden in het bos, waardoor hun telefoons geen signaal hadden. Toen het vuur dichterbij kwam, probeerden ze eerst nog met de auto weg te komen. Maar uiteindelijk moesten ze rennen om aan de vlammen te ontsnappen. Een reddingsboot pikte de drie uiteindelijk op om ze naar het ziekenhuis te brengen.

Hun eenjarig zoontje Uriel was toen al overleden. Een groot verlies voor beide ouders, die allebei ook zware letsels hadden opgelopen in de vlammenzee. Het lichaam van Jamie is voor de helft verbrand, dat van Jake voor een kwart. Ze liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Jake moet geopereerd worden aan zijn armen, bij Jamie is dat inmiddels gebeurd.

Inzamelingsactie

De nicht van Jake, Tammie Mabry, is op crowdfundwebsite GoFundMe een geldinzamelingsactie begonnen voor het koppel. “Jake en Jamie hebben ernstige verwondingen en nog een lange weg te gaan”, schrijft ze bij de oproep. “Blijf alsjeblieft voor ze bidden. Enorm bedankt voor al jullie liefde, steun en gebeden: dat betekent veel!’

Inmiddels hebben bijna 1.100 mensen geld gedoneerd: in totaal bijna 80.000 dollar (ruim 67.000 euro). Het streefbedrag van de inzamelingsactie is 100.000 dollar. Waar het geld precies aan zal worden besteed, meldt Mabry niet. Wel dat alle donaties bedoeld zijn voor Jake en Jamie.

Kapot

Bij haar bezoek aan het gebied stond de lokale staatscommissaris Hilary Franz stil bij het grote verlies van Jake en Jamie. “Mijn hart breekt voor de familie van het kind dat overleed bij de brand in Cold Springs. Ik ben er kapot van. De familie is er kapot van. De pijn waar die familie doorheen gaat, is niet te bevatten.”

De Amerikaanse Westkust wordt al drie weken geteisterd door bosbranden. Zowel Californië als Oregon en Washington zijn daardoor zwaar getroffen. Tot nu toe kwamen er zes mensen om het leven, onder wie dus ook de kleine Uriel. Duizenden mensen zijn op de vlucht voor de vlammenzee.

