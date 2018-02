Amerikaans koppel opgepakt voor seksueel misbruik: zowel 5-jarige zoon als honden zijn slachtoffer TTR

23 februari 2018

10u47

Bron: Fox News, New York Post 1 In Victorville in de Amerikaanse staat Californië is een koppel opgepakt dat beschuldigd wordt van seksueel misbruik. Roy Ling (35) en Sara Wilson (32) zouden niet alleen hun 5-jarige zoon misbruikt hebben maar ook hun honden. Dat meldt de Victorville Police Department.

Het koppel werd gisteren in de boeien geslagen. De politie kwam de feiten vijf jaar geleden al op het spoor toen het zoontje van het koppel vertelde dat hij seksueel werd misbruikt door zijn ouders. De politie ging onmiddellijk ter plaatse en kon het kind en de honden uit het huis halen. De 5-jarige jongen werd opgevangen door de kinderbescherming.

Vijf jaar lang zochten speurders van de Victorville Police Department naar het koppel dat zowel hun zoon als hun honden seksueel misbruikte. Roy en Sara, die geen vaste verblijfplaats hadden, waren nergens te bespeuren. Gisteren konden ze uiteindelijk toch gearresteerd worden.

Verdere details over de feiten ontbreken nog op dit moment. Het koppel is in staat van beschuldiging gesteld van seksueel misbruik.