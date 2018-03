Amerikaans koppel opgepakt dat kinderen tussen uitwerpselen en afval laat leven TTR

02 maart 2018

11u01

Vlak bij het nationaal park Joshua Tree in de Amerikaanse staat Californië is een koppel opgepakt dat beschuldigd wordt van kindermishandeling. Dat schrijven diverse Amerikaanse media. Monika Kirk (51) en Daniel Panico (73) zouden volgens de politie van The San Bernardino County Sheriff's Department hun drie kinderen vier jaar lang opgevoed hebben in "een krot" zonder eten, drinken of elektriciteit.

Het koppel werd gisteren gearresteerd op verdenking van kindermishandeling. Hun drie kinderen van 11, 13 en 14 jaar leefden volgens de autoriteiten in vreselijke omstandigheden in "een afgelegen krot" vlak bij het natuurpark Joshua Tree. "Er lagen overal menselijke uitwerpselen, bergen afval en er zaten gaten in de grond die werden gebruikt als toiletten", vertelt de politie in een persmededeling. Ook werden in de woonplaats, die bestond uit onder meer in elkaar getimmerde planken, dertig à veertig verwaarloosde katten gevonden.

De politie kwam de feiten woensdag op het spoor toen ze een afgelegen krot zagen liggen. Aanvankelijk dachten ze dat het onbewoond was, maar toen ze binnen een kijkje namen vonden ze de verwaarloosde kinderen. De politie contacteerde onmiddellijk de kinderbescherming, die de drie kinderen meenamen.

Het verhaal doet sterk denken aan het Californische horrorkoppel David en Louise Turpin die opgepakt werden toen een van hun 13 kinderen wist te ontsnappen uit het huis waar ze met haar broers en zussen werd opgesloten. Zij werden door hun ouders vastgeketend aan hun bed en kregen amper iets te eten. Toch is er volgens de speurders een groot verschil met deze zaak. Monika Kirk en Daniel Panico zouden hun kinderen immers op geen enkel moment vastgehouden hebben.

Volgens de speurders zijn de omstandigheden vooral te wijten aan armoede. "Het is tragisch dat kinderen in zo'n vreselijke situatie moeten opgroeien", aldus de politie. "Er zijn instanties om te helpen, maar de ouders willen overduidelijk geen hulp." Wat er verder met de kinderen zal gebeuren, is op dit moment nog niet duidelijk. Het koppel is in elk geval in staat van beschuldiging gesteld van kindermishandeling. Ze riskeren een celstraf van zes jaar.