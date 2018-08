Amerikaans koppel opgepakt dat kinderen in zelfgemaakte kooien opsluit: "We willen ze beschermen" TTR

30 augustus 2018

18u06

Bron: Fox News, New York Daily News 0 Een koppel uit de Amerikaanse staat Wisconsin wordt beschuldigd van kindermishandeling. Dat schrijven diverse Amerikaanse media vandaag. Travis (46) en Amy (39) Headrick zouden volgens de politie van Monroe County hun vijf kinderen opgesloten hebben in zelfgemaakte kooien.

Het koppel werd maandag gearresteerd op verdenking van kindermishandeling. Hun vijf kinderen leefden volgens de autoriteiten in erbarmelijke omstandigheden. Agenten kwamen de feiten op het spoor toen een kennis van het echtpaar een foto van de verwaarloosde kinderen had gemaild naar de lokale politie. Een politiepatrouille ging onmiddellijk een kijkje nemen en vond de vijf kinderen in ijzeren kooien.

Tijdens het politieverhoor bekenden Travis en Amy dat ze hun kinderen opsloten. "We hebben kooien gemaakt en ze daarin opgesloten om hen te beschermen tegen elkaar. Ze hebben gedragsproblemen, plassen voortdurend in hun broek en vliegen elkaar in de haren", aldus moeder Amy. "Als ik slaap, dan weet ik niet wat er aan de hand is. Om te vermijden dat ze elkaar zouden wurgen, sluit ik ze op in kooien."

Volgens een getuige werden de kinderen niet alleen opgesloten, maar werden ze ook door beide ouders geslagen en kregen ze amper iets te eten. Daarnaast vertelde de getuige aan de politie dat het koppel hun kinderen "onmenselijk" strafte door ze één voor één met hun hoofden onder ijskoud water te houden.

Wat er verder met de kinderen zal gebeuren, is op dit moment nog niet duidelijk. Het koppel is in elk geval in staat van beschuldiging gesteld van kindermishandeling. De leeftijd van de kinderen is niet bekend.