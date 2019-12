Amerikaans koppel op huwelijksreis zwaar verbrand bij vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland IB

10 december 2019

01u59

Bron: New Zealand Herald, Washington Post, Radio New Zealand 2 Bij de uitbarsting van het Nieuw-Zeelandse vulkaaneiland White Island gisteren zijn 31 mensen gewond geraakt, onder wie de Amerikaanse toeristen Lauren en Matthew Urey (32 en 36), die per cruise op huwelijksreis waren en een excursie naar White Island hadden geboekt.

Op maandag belde Lauren haar ouders in de VS nog op met de mededeling dat het stel de volgende dag een vulkaan ging bezoeken. “Ze zei dat ze naar een vulkaan gingen. Mijn man grapte toen nog dat hij hoopte dat het geen actieve vulkaan was”, zegt Laurens moeder Barbara Barham uit Richmond, Viriginia aan de Washington Post.

Het pasgetrouwde stel was volgens Barham niet bang voor een eruptie. “Maar mijn schoonzoon zou deze excursie niet geboekt hebben, als hij had geweten dat er een kans bestond dat ze gewond zouden raken”, zegt een naar eigen zeggen woedende Barham. De vrouw werd kort na middernacht door het management van het cruiseschip met de vraag of ze iets van haar dochter had gehoord. Lauren en haar man waren na hun excursie naar White Island namelijk niet teruggekomen naar het schip.

Even later belde Matthews moeder die zojuist een voicemailbericht van haar zoon gehoord had. “Haar zoon had gebeld en gezegd dat ze allebei zwaar verbrand waren door de uitbarsting. Hij zei dat hij zo snel mogelijk zou proberen terug te bellen, maar dat het moeilijk was om te praten en te bellen, onder meer omdat zijn handen zo zwaar verbrand waren. “Toen ik dat hoorde, was ik natuurlijk in paniek en ik wist niet ik moest doen”, zegt Barham aan de krant. “Hij zei ook dat ze beiden naar een ziekenhuis waren gebracht.”

Na verschillende telefoontjes van de ziekenhuizen waarin de pasgetrouwden opgenomen waren, werd voor de ouders langzaam duidelijk in welke situatie hun dochter en zoon zich bevonden. Lauren bleek met zware brandwonden aan haar onderbenen, die zeker twintig procent van haar lichaam bedekken, overgebracht naar een ziekenhuis in Auckland, waar ze op dit moment herstelt van een operatie. Haar echtgenoot Matthew is overgebracht naar een ziekenhuis in Christchurch waar hij wordt behandeld aan brandwonden die zowat tachtig procent van zijn lichaam bedekken.

Laurens moeder is maandagavond naar Nieuw-Zeeland vertrokken om haar dochter bij te staan. Matthews moeder probeert tegen het einde van de week in Nieuw-Zeeland te zijn.

31 mensen met zware brandwonden in ziekenhuis

In totaal waren 47 mensen op het eiland ten tijde van de eruptie. Vijf van hen zijn overleden, acht mensen zijn nog vermist, voor hun leven wordt gevreesd. 31 mensen worden in verschillende ziekenhuizen over het hele land verpleegd, 3 mensen zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.

Van de 31 gewonden zijn 27 mensen meer dan 71% over hun hele lichaam verbrand. Dat zegt dokter Pete Watson op een persconferentie. “Niet alle gewonden zullen het redden.”

Onder de vermisten en gewonden zijn 24 toeristen uit Australië, 9 uit de Verenigde Staten, vier uit Duitsland, 2 uit het Verenigd Koninkrijk, 2 uit China, 1 uit Maleisië en 5 uit Nieuw-Zeeland. 37 van hen waren passagiers van het cruiseschip Ovation of the Seas, waar ook Lauren en Matthew Urey mee reisden - daarnaast is ook een van de bemanningsleden van het schip vermist.

De eerste geïdentificeerde overledene is de Nieuw-Zeelandse gids Hayden Marshall-Inman, die al enkele jaren rondleidingen gaf op White Island. Zijn broer laat op Facebook weten dat de man gestorven is “terwijl hij bezig was met wat hij het liefste deed.”

