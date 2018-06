Amerikaans koppel krijgt doodstraf en levenslang voor doodmartelen zoontje (8) 'omdat hij homo was' Redactie

08 juni 2018

10u01

Bron: AD.nl 1 Een Amerikaans koppel heeft in Californië zware straffen gekregen voor de 'meer dan beestachtige dood' van Gabriel Fernandez. De achtjarige jongen overleed in 2013 na een maandenlange mishandeling. Zijn moeder en haar vriend straften de jongen omdat ze dachten dat hij homoseksueel was.

De 37-jarige Isauro Aguirre kreeg van de rechter in Los Angeles de zwaarste straf. Hij kreeg de doodstraf. De rechter volgde daarmee het advies van de jury, die wegens de ernst van de mishandelingen om de zwaarst mogelijke straf had gevraagd. De moeder van Gabriel, de 34-jarige Pearl Fernandez, werd als medeschuldige tot levenslang veroordeeld.

De stiefvader had de jongen maandenlang mishandeld. Op 22 mei 2013 vond ambulancepersoneel de jongen met ernstige verwondingen. Zijn moeder had het alarmnummer gebeld en gezegd dat Gabriel was gevallen en met zijn hoofd een kastje had geraakt. De jongen werd aangetroffen met een schedelbreuk, gebroken ribben en brandwonden. Naar later bleken die het gevolg te zijn van stelselmatige mishandeling. Gabriel was verder ook beschoten met een luchtdrukpistool, bespoten met pepperspray, uitgehongerd en had in een kast moeten slapen. Hij overleed twee dagen later.

'Vreselijk'

Rechter George Lomeli noemde de daden van het stel "vreselijk, onmenselijk en niets anders dan boosaardig." De term 'beestachtig' dekte het vergrijp volgens de rechter niet. "Want zelfs dieren weten hoe te moeten omgaan met hun jongen." Volgens de rechter is het de ernstigste mishandeling die hij in zijn lange ambtsperiode had meegemaakt.



Tijdens de zitting zei Lomeli tegen het stel uit Palmdale, dat hij hoopt dat ze midden in de nacht zouden wakker worden en dan zouden denken aan alle pijn en verwondingen die ze Gabriel hebben toegebracht. "Ik kan alleen maar hopen dat het jullie zal kwellen."