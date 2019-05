Amerikaans koppel is aantijgingen over dood Ivana Smit beu en stapt naar de rechter Redactie

31 mei 2019

07u06

Bron: AD, ANP 1 Alexander en Luna Johnson, de Amerikanen die betrokken zouden zijn bij de dood van fotomodel Ivana Smit, ondernemen juridische stappen om de beschuldigingen te stoppen. Dat meldt het AD. “Wij zijn onschuldig, maar liggen al anderhalf jaar onder vuur door een lastercampagne. Nu is het genoeg.”

Morgen vertellen de Johnsons alles in een groot exclusief interview met het AD. Alexander en Luna Johnson praten over de dood van het 18-jarige fotomodel Ivana Smit en vertellen voor het eerst wat er daarna gebeurde. Ook gaan ze in op brandende vragen die tot dusver onbeantwoord bleven.

De Johnsons beleefden op 7 december 2017 in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur een wilde nacht vol drank, seks en drugs met Ivana Smit. Het Nederlandse fotomodel werd ’s middags dood en ontkleed gevonden. Ze was van het balkon van de Johnsons, op de 20ste verdieping, naar beneden gestort. Een ongeluk, oordeelde de politie in Kuala Lumpur, een lezing die een speciale onderzoeksrechter onderschreef.

De Johnsons hebben steeds gezegd dat ze lagen te slapen en niets hebben gemerkt van Ivana’s val. Volgens de familie Smit hebben de Amerikanen hun dochter koelbloedig over de balkonrand gegooid, nadat ze in het appartement vermoedelijk aan een overdosis was overleden.

Alex en Luna Johnson, die nu in Miami wonen, stellen dat hiervoor geen spat bewijs is en gaan nu in de tegenaanval. Ze zijn de aantijgingen zat. De familie Smit kan een aanklacht wegens smaad en laster tegemoet zien als de familie de Johnsons verantwoordelijk blijft houden voor de dood van Ivana. Alex Johnson: “De familie Smit heeft met de dood van Ivana een onvoorstelbaar groot verlies geleden. Een procedure tegen hen is het laatste wat wij willen, maar welke keuze hebben we nog dan naar de rechter te stappen als dit zo doorgaat? Ze willen dat heel de wereld ons aanvalt.”

“Niet onder de indruk”

Ivana’s oom Fred Agenjo, de woordvoerder van de familie, is niet onder de indruk: “Er is geen scenario denkbaar dat wij als familie ons de mond laten snoeren. Het zal alleen onze vastberadenheid meer brandstof geven.’’

Het koppel heeft in Miami al aangifte gedaan tegen de Nederlandse SBS 6-programmamaker Thijs Zeeman en zijn team. Zij filmden Luna Johnson in het kader van ‘een confrontatie’. Luna voelt zich overvallen en belaagd door Zeeman. Bovendien zou Zeeman illegaal aan privégegevens zijn gekomen. Ook werd ze heimelijk gefilmd in het appartementencomplex in Miami waar ze wonen. Luna: “Iedereen weet nu waar wij leven. We krijgen dagelijks hatemail en doodsbedreigingen.’’ Zeeman zegt geen kennis te hebben van een aangifte en dus ook niet te kunnen reageren.

Schrik voor dochter

De Johnsons vrezen dat hun 6-jarige dochtertje iets overkomt. Kort na Ivana’s dood probeerden mensen haar te ontvoeren, nadat het verhaal naar buiten kwam dat Johnson een bitcoinmultimiljonair was. Volgens de Amerikanen zijn ze verre van bemiddeld.

De Johnsons zijn inmiddels een gerechtelijke procedure begonnen tegen Mark Williams-Thomas, de Britse detective die in opdracht van Ivana’s familie onderzoek deed. Hij stelde dat Ivana’s dood een moordonderzoek rechtvaardigde. Volgens de Johnsons heeft hij bewijs vervalst en mensen onder druk gezet om de gewenste verklaringen te krijgen. “Met maar één doel: zijn eigen gewin. Hij wilde er een tv-documentaire van maken.’’ Williams-Thomas wil niet reageren.