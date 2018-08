Amerikaans koppel hield familielid (70) half jaar lang gevangen in hondenkennel TTR

28 augustus 2018

14u47

Bron: Fox Carolina, Fox Carolina 0 De politie in Texas heeft een man en een vrouw uit Malakoff aangehouden op verdenking van mishandeling. Het 70-jarige slachtoffer, een familielid dat bij het koppel inwoonde, werd zes maanden lang opgesloten in een hondenkennel en kreeg amper iets te eten. Dat meldt de plaatselijke zender KLTV vandaag.

De 47-jarige Leonnia Castillo en haar 49-jarige partner Tommy Anderson hielden zes maanden lang een 70-jarige vrouw, een familielid van Castillo, gevangen in een hondenkennel nadat ze geprobeerd hadden om haar te verdrinken in bad. Het koppel was kwaad omdat de vrouw hen geen geld wilde geven. Dat vertelde het slachtoffer tijdens een verhoor aan de lokale politie. Daarnaast zei de vrouw dat ze meermaals door Anderson gedwongen werd om in haar ondergoed over glasscherven te lopen.

De feiten kwamen aan het licht nadat de familie van het koppel per toeval had ontdekt dat de vrouw in een hondenkennel zat. Aanvankelijk weigerde Castillo om het slachtoffer vrij te laten, maar na aandringen van enkele familieleden opende ze uiteindelijk toch het slot van de kennel. Zowel Castillo als haar partner werden zaterdag gearresteerd door de lokale politie. Volgens de agenten had het slachtoffer snijwonden in de voeten, een blauw oog en verschillende blauwe plekken op haar rug.

De twee verdachten zitten momenteel in voorarrest in Henderson County Jail, een gevangenis ten zuidoosten van de stad Dallas.