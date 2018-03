Amerikaans koppel hertrouwt in kerk met machinegeweer in de hand LG

02 maart 2018

12u44

Bron: KameraOne 2

In een kerk in Pennsylvania vond deze week een erg speciale huwelijksceremonie plaats. Het koppel wou de liefde bezegelen door opnieuw te trouwen... met een AR-15 machinegeweer in de hand. Ook de 600 genodigden zijn in het bezit van een wapen.