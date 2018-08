Amerikaans koppel dat geld inzamelde voor dakloze maar het waarschijnlijk zelf uitgaf, moet nu tonnen teruggeven AW

Een Amerikaans stel dat 400.000 dollar (ruim 341.000 euro) ophaalde voor een behulpzame en dakloze man, moet het geld terug afstaan. Dat besloot een rechter nadat ruzie was ontstaan over hoe de donaties waren uitgegeven, bericht CNN.

Het juridische gevecht begon als een feelgoodverhaal. De dakloze Johnny Bobbitt had zijn laatste twintig dollar gebruikt om benzine te kopen voor een gestrande automobiliste. De vrouw en haar vriend waren ontroerd door het gebaar en begonnen via internet een actie voor Bobbitt. Duizenden mensen maakten geld over.

Inmiddels is de relatie tussen Bobbitt en het stel verzuurd. De advocaat van de dakloze man zegt dat slechts 75.000 dollar is terechtgekomen bij zijn cliënt. Het stel betwist dat en zegt ruim 200.000 dollar te hebben uitgegeven aan de man. Ze hadden eerder aangegeven de rest achter te houden tot Bobbitt van zijn drugsverslaving af is en werk zoekt.

De rechter heeft nu besloten dat het overgebleven geld moet worden gestort in een fonds dat wordt beheerd door advocaten van Bobbitt. Ook moet worden uitgezocht waar de donaties aan zijn uitgegeven.