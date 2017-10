Amerikaans koppel beschuldigd van moord nadat hun kindje dood en vol maden in babyschommel wordt aangetroffen ADN

15u33 1 AP Zachary Paul Koehn en Cheyanne Renae Harris. Zachary Paul Koehn (28) uit Alta Vista, Iowa, belde op 30 augustus rond 13 uur een ambulance, omdat hij "vreesde" dat zijn 4 maanden oude baby dood was. Wat de hulpdiensten aantroffen toen ze ter plaatse kwamen, was gruwelijk. Ze vonden een ondervoed jongetje dood in een babyschommel, bedekt met krioelende maden. Woensdag, na een onderzoek dat bijna 2 maanden duurde, werden Koehn en zijn vriendin Cheyanne Renae Harris (20) in verdenking gesteld van kinderverwaarlozing en moord . Ze kijken tegen levenslang aan.

Aan de telefoon met de hulpdiensten verklaarde Koehn in augustus dat zijn lief Cheyanne hun baby enkele uren geleden nog had gevoed. Om 11 uur ’s ochtends had ze gecheckt of alles in orde was. Een halfuur later trof hij het kind dood aan in de schommel. Een jammerlijk ongeluk? Nee.

De scène waarop hulpverleners stootten, was hard. Het overleden baby’tje was in staat van ontbinding. Hij was bedekt met maden ‘in verschillende stadia van ontwikkeling’ op zijn kleren en zijn huid. Later veranderde Koehn zijn verhaal en zei hij dat ze een dag niet naar het kind hadden omgekeken. Uit een uitgebreid onderzoek blijkt echter dat de verwaarlozing veel erger was. Identificatie en onderzoek van de maden wees uit dat het kindje minstens een week niet gewassen was geweest. Ook zijn luier was al zeker een week niet meer ververst. Het kind bleek zelfs al die tijd het babystoeltje niet verlaten te hebben. Daarnaast woog de baby minder dan 3 kilo en was hij veel te klein voor zijn leeftijd.

Woensdag werden de ouders allebei officieel in verdenking gesteld van kinderverwaarlozing en moord. “De feiten in deze zaak gaan verder dan verwaarlozing. Het gaat hier om een extreme onverschilligheid voor het menselijk leven”, klinkt het in gerechtelijke documenten. Uit die documenten blijkt ook dat het koppel nog een ander kind heeft. Dat kindje werd in de pleegzorg geplaatst. De inleidende hoorzitting in de zaak vindt plaats op 2 november.