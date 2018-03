Amerikaans koppel beschuldigd van ernstige verwaarlozing en moord op baby: "Hij woog nog minder dan bij de geboorte" TTR

07 maart 2018

17u14

Bron: Daily Mail 1 Een koppel uit de Amerikaanse stad Las Vegas wordt beschuldigd van moord op hun vijf maanden oude baby en verwaarlozing van hun twee andere kinderen. Hun leeftijd is niet bekend. Hoewel de politie de uitgehongerde kinderen in een kamer heeft gevonden, blijven de ouders de feiten ontkennen.

Anthony Oceja (29) en Loreana Martinez (24) werden gearresteerd door de Amerikaanse politie nadat die een anonieme tip hadden gekregen van een bewoner uit het appartementsgebouw waar het koppel met hun drie kinderen, waaronder hun vijf maanden oude baby, woonde. De beller wist hen te vertellen dat de ouders hun kinderen alsook hun vier honden uithongerden.

Toen de agenten bij een politie-inval de baby aantroffen in het appartement, woog de jongen minder dan 3 kilogram. Het jongetje werd onmiddellijk naar het ziekenhuis overgebracht, waar het niet veel later overleed aan een hartaanval. Volgens de artsen woog het kind nog minder dan bij de geboorte. "De baby was zo uitgemergeld dat je zijn botten kon zien", klonk het. De andere kinderen werden meteen opgevangen door medewerkers van de kinderbescherming.

Bij hun arrestatie gaf het koppel erg verwarrende verklaringen. Volgens moeder Loreana was er niets aan de hand. "Mijn baby is perfect gezond", vertelde ze aan de politie. De moeder beweerde eveneens dat ze haar baby verschillende keren per dag borstvoeding en papjes te eten gaf. Volgens haar was er dus geen sprake van ondervoeding. Ook de vader van het jongetje vertelde naar eigen zeggen dat hij niet besefte dat hun zoontje uitgemergeld was.

Hoewel hun baby is gestorven door verwaarlozing, blijven de ouders de feiten ontkennen. Het koppel, dat momenteel in de gevangenis zit, moet op 19 maart voor de rechtbank verschijnen. De andere kinderen wonen inmiddels bij een pleeggezin.