Amerikaans jongetje (9) zorgt voor paniek met neppistool op school ADN

15 november 2019

14u42

Bron: ANP 0 Een 9-jarige jongen heeft gisteren op zijn school in Pasadena, een voorstad van Los Angeles, voor paniek gezorgd door met een echt lijkend soort balletjespistool op klasgenoten te schieten. Niemand raakte gewond.

Het incident gebeurde slechts 10 minuten voor de dodelijke schietpartij in een middelbare school in het slechts 45 kilometer verderop gelegen Santa Clarita.

In Santa Clarita schoot een 16-jarige scholier met een echt vuurwapen vijf medescholieren neer, van wie er twee zijn overleden. De dader schoot zichzelf vervolgens in het hoofd en is hersendood.



In de VS zijn ook op scholen veel schietincidenten. Volgens statistieken uit 2018 die van 180 schooldagen per jaar uitgaan, zijn er gemiddeld elke acht dagen schietincidenten met vuurwapens op onderwijsinstellingen. Dit jaar zouden er al 85 incidenten met wapens op scholen zijn geweest.