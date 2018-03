Amerikaans jongetje (9) schiet zus (13) dood omdat ze controller van videospelletje niet wil afgeven ADN

19 maart 2018

09u42

Bron: BBC 13 Drama in de Amerikaanse staat Mississippi: een 9-jarig kind heeft zijn 13-jarige zus doodgeschoten na een ruzie over een videospelletje.

Toen de jonge tiener zaterdagnamiddag de controller niet wilde afgeven, kwam het tot een ruzie met haar jongere broer. Het jongetje verdween even en kwam vervolgens terug met een wapen. Hij schoot en raakte zijn zus in het achterhoofd. De kogel drong binnen in haar hersenen. Het meisje werd nog naar het kinderziekenhuis in Memphis gevoerd, maar is daar volgens een lokale sheriff gisteren bezweken aan haar verwondingen.

Het is vooralsnog niet duidelijk hoe het jongetje aan het wapen, een .25 handwapen, kon geraken. Het is ook nog afwachten wat de consequenties zullen zijn voor de amper 9-jarige. Op het ogenblik van het schietincident zat de moeder in een andere kamer in het huis haar andere kinderen eten te geven. “Ik weet niet of hij goed wist wat er zou gebeuren als hij schoot. Hij is nog maar 9 jaar oud”, verklaarde Monroe County Sheriff Cecil Cantrell aan Amerikaanse media. “Ik weet wel dat dit echt een tragedie is.” Er wordt een onderzoek ingesteld.