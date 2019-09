Amerikaans jongetje (8) overleeft aanval van poema: “Ik probeerde met een stok in zijn oog te steken” ADN

07 september 2019

22u09

Bron: NBC News, CNN 1 Een 8-jarig jongetje uit Bailey, Colorado, beleefde twee weken geleden de schrik van zijn leven toen hij in zijn tuin plots werd aangevallen door een poema. Intussen is het knaapje aan de beterhand. “Nee, ik had nooit gedacht dat ik met een poema zou vechten”, getuigt hij nu. “Maar ik wist wel dat ik er ooit misschien wel eentje zou zien, omdat we nu eenmaal hier wonen.” De poema werd gevonden en geëuthanaseerd.

Pike Carlson was op 21 augustus met zijn broertje aan het spelen in de tuin toen hij op een gegeven moment een praatje wilde gaan maken met een buurman. Nietsvermoedend wandelde het kind de heuvel af, toen hij ineens de poema op een steen naast hem zag. En dan de aanval. “Hij sprong op mij. En toen rolden we samen de berg af en probeerde hij me onder een boom te duwen.”

Schreeuw

“Ik probeerde te slaan en vast te pakken wat ik kon”, vertelt de jongen. “Ik pakte een stok en probeerde die in zijn oog te steken. Maar toen brak de stok af.” Terwijl de kleine Pike aan het worstelen was met het dier, spurtte zijn broer Gage naar hun papa Ron. Toen die niet veel later kwam aangelopen, zag hij zijn zoontje vastgepind onder de poema liggen, met zijn hoofdje in diens mond. Uiteindelijk slaagde Ron erin het dier weg te jagen - door luidkeels te roepen. “Het was iets tussen schreeuwen en huilen", zegt hij. Het hielp. De poema sloeg op de vlucht.

Operatie

“Zijn gezichtje lag aan één kant open”, legt de papa nog uit. “Hij zat helemaal onder het bloed.” Pike kreeg meer dan 60 hechtingen in het gelaat en moest een operatie ondergaan om zijn oogbal terug vast te zetten. Waarschijnlijk volgt nog een operatie om een deel van zijn ooglid te herstellen.

De poema in kwestie was een jong mannetje, zo heeft Colorado Parks & Wildlife laten weten in een persbericht. Het dier is samen met nog een andere mannelijke poema geëuthanaseerd nadat ze samen waren aangetroffen bij het karkas van een geit die de dieren iets daarvoor hadden gedood. Haarstalen van Pike en zijn vader konden gematcht worden met weefselstalen op de poema.

Ondanks de ervaring blijft de 8-jarige Pike kalm en positief. Hij heeft wel nog een waarschuwing: “Als iemand ooit eens zou willen vechten met een poema, doe dat niet. Ze spelen vals. Ze krabben en bijten. En ze zijn sneller.”