Amerikaans Huis van Afgevaardigden verwerpt Republikeins voorstel immigratiehervorming jv

27 juni 2018

20u56

Bron: afp 0 In de Verenigde Staten heeft het Huis van Afgevaardigden een Republikeins voorstel tot hervorming van het immigratiebeleid met 121 stemmen voor en 301 stemmen tegen verworpen.

De afwijzing van de hervorming is geen verrassing. De Democratische oppositie kantte zich fel tegen de hervorming en ook in Republikeinse rangen was er verdeeldheid.

President Donald Trump had eerder op de dag zijn aanhang nog opgeroepen om de "strenge" Republikeinse tekst goed te keuren, maar erkende tegelijk dat de hervorming zo goed als zeker in de Senaat door de Democraten zou worden geblokkeerd.