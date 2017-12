Amerikaans Huis van Afgevaardigden keurt Trumps belastinghervorming goed Redactie

21u23 0 AFP Vicepresident Mike Pence voor de stemming in het Huis van Afgevaardigden. Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden heeft de belastinghervorming van de Republikeinen goedgekeurd. De belastinghervorming was een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van de Amerikaanse president Donald Trump.

Als volgende hindernis staat nu de stemming in de Senaat op de agenda. De Tweede Kamer van het Congres zal dinsdagnamiddag lokale tijd nog met de debatten beginnen, een juist tijdstip voor de stemming is er niet. In de Senaat is de situatie veel ingewikkelder. Daar hebben de Republikeinen slechts een krappe meerderheid.

'227 afgevaardigden stemden voor het ontwerp en 203 stemden tegen'

Centraal in het 500 bladzijden tellende voorstel is een enorme vermindering van de vennootschapsbelastingen van momenteel 35 naar 21 procent. Ook de meeste belastingbetalers kunnen ervan uitgaan dat ze in elk geval tijdelijk minder geld aan de fiscus moeten afstaan. De rijken profiteren in tegenstelling tot de verklaringen van Trump duidelijk meer van de hervorming dan de armen, de lagere en de middenklasse. Indien de Senaat instemt, kan Trump de wet nog voor Kerstmis ondertekenen. Het zou zijn grootste prestatie van zijn huidige ambtstermijn zijn.