Amerikaans Huis van Afgevaardigden keurt tijdelijke begroting goed en vermijdt zo door Trump "gewilde" shutdown IB

07 februari 2018

04u24

Bron: Belga 0 In de Verenigde Staten heeft het Huis van Afgevaardigden deze nacht een tijdelijke begroting goedgekeurd die de federale overheid financiert tot 23 maart. De wet werd hoofdzakelijk volgens de partijgrenzen goedgekeurd met 245 stemmen tegen 182. Ook de Senaat moet zich nog over de begrotingswet buigen.

Het gaat al om de vijfde tijdelijke begroting sinds september. De vorige financiering werd op 22 januari goedgekeurd na een shutdown - waarbij de meeste federale overheidsdiensten worden gesloten en 40 procent van de federale ambtenaren niet meer wordt betaald - van drie dagen. Die loopt nog tot tot donderdag middernacht (vrijdagochtend 6 uur Belgische tijd).

Herstemming

Om een nieuwe shutdown te vermijden met de nieuwe begroting dus vóór die deadline door het Congres raken. Naar verwachting zal de tekst in de Senaat - waar de Republikeinen maar over de kleinste meerderheid beschikken - worden aangepast, waardoor een herstemming in het Huis nodig is.

Eerder deze nacht had president Donald Trump gezegd dat hij "graag een nieuwe shutdown zou zien" indien het Congres het niet eens zou raken over zijn immigratiehervormingen.