Amerikaans Huis stemt unaniem: rapport over Russische inmenging moet openbaar gemaakt worden AW

14 maart 2019

19u35

Bron: ANP 0 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil dat het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller over de mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezingen openbaar wordt gemaakt. De niet-bindende resolutie over het verzoek werd vandaag unaniem aangenomen.

Hoewel de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden de resolutie “politiek gemotiveerd'' noemden, stemden ze toch voor. Mueller en zijn team onderzoeken al bijna twee jaar of er geheime afspraken bestonden tussen Moskou en het campagneteam van Trump over de Russische inmenging in de verkiezingen van 2016. Trump typeert de onderzoeken als een “heksenjacht".

Minister William Barr van Justitie heeft volgens de bestaande regelgeving de ruimte om het rapport openbaar te maken, maar hij is dat niet verplicht. Naar verwachting zal Mueller binnenkort zijn onderzoek afronden en een definitief rapport over zijn bevindingen indienen.