Amerikaans horrorkoppel dat 13 kinderen mishandelde, pleit schuldig



kv

23 februari 2019

04u21

Bron: AP 0 David en Louise Turpin, die vorig jaar gearresteerd werden nadat aan het licht kwam dat ze dertien van hun veertien kinderen jarenlang mishandelden en uithongerden, hebben vandaag schuldig gepleit aan foltering en misbruik. Het duo gaat voor minstens 25 jaar de cel in.

De Turpins werden gearresteerd in januari 2018 nadat hun zeventienjarige dochter ontsnapte uit hun woning en de hulpdiensten belde in de stad Perris, op zo’n 100 kilometer ten zuidoosten van Los Angeles. De kinderen, tussen 2 en 29 jaar oud, waren erg ondervoed en hadden zich al maanden niet meer mogen wassen. Ze vertelden aan de autoriteiten dat ze geslagen en uitgehongerd werden en opgesloten in kooien.

Tijdens hun proces in Riverside pleitten David en Louise Turpin beide schuldig aan 14 aanklachten voor wreedheid jegens twaalf van hun dertien kinderen, en voor opsluiting. Enkel hun tweejarige peuter zou van de miserie gespaard gebleven zijn.



Louise Turpin huilde tijdens de hoorzitting. Haar man gedroeg zich erg stoïcijns. Ze riskeren een levenslange celstraf. “De beklaagden verwoestten levens, dus ik denk dat het eerlijk en fair is dat de straf wordt gelijkgesteld aan moord”, zegt Mike Hestrin, de openbare aanklager van Riverside.

De Turpins leidden een vrij solitair, onopvallend bestaan, tot hun tiener uit het raam sprong om hulp te zoeken. David Turpin (57) werkte als ingenieur. Louise Turpin (50) stond geregistreerd als huisvrouw op een aanvraag tot bankroet uit 2011.

De agenten die reageerden op de noodoproep van de tienerdochter, troffen een waar horrorhuis aan. Twee meisjes waren net inderhaast losgemaakt van hun bed, maar een 22-jarige jongen was nog steed geboeid. De jongen vertelde aan de politie dat hij samen met andere kinderen verdacht werd van het stelen van eten.

Hoewel de ouders hadden aangegeven dat ze hun kinderen thuis onderrichten, blijkt dat het oudste kind slechts tot het derde leerjaar naar school was geweest. Sommige kinderen waren erg ondervoed, kampten met groeistoornissen en spierverlies, waaronder een elfjarig meisje wiens armen niet dikker waren dan die van een baby. De kinderen hadden amper speelgoed en mochten weinig meer doen dan een dagboek bijhouden, zeggen de autoriteiten. Ze mochten zelden buiten, maar gingen wel op tripjes met het gezin naar Disneyland en Las Vegas. Het merendeel van hun tijd zaten ze opgesloten in hun kamer, die ze enkel mochten verlaten om te eten of het toilet te gebruiken.

Alle kinderen werden na de ontdekking onmiddellijk opgenomen in het ziekenhuis en hebben nog niet in het openbaar gesproken. De oudere kinderen wonen momenteel allemaal onder hetzelfde dak, gaan naar school en sterken aan. Ze leiden levens die vergelijkbaar zijn met hun leeftijdsgenoten, zegt Jack Osborn, een advocaat die zeven kinderen vertegenwoordigt. Ze zijn gesteld op hun privacy, deelt hij mee.

“Ik ben erg aangegrepen door hun optimisme, door hun hoop voor de toekomst”, aldus Hestrin. “ze hebben levenslust en een grote glimlach en ik ben optimistisch voor hen. Ik denk dat ze zich ook zo voelen over hun toekomst.”