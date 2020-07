Amerikaans Hooggerechtshof stemt in met eis om inzage belastingaangifte Trump: “Zelfs zittend president kan crimineel onderzoek niet ontlopen” kv

09 juli 2020

16u32

Bron: ANP, The Guardian, BBC 0 Een vonnis van het Amerikaanse Hooggerechtshof geeft een grand jury inzage in de financiële huishouding van Amerikaans president Donald Trump. Die weigert immers al jarenlang om zijn belastingpapieren vrij te geven. De beslissing is e en gevoelige tik voor de president, die de uitspraak “niet eerlijk” vindt. De kans dat Trumps belastinginformatie zijn weg naar het grote publiek vindt, is echter klein. Het Hooggerechtshof verwijst die vraag immers terug naar een lagere rechtbank.

Een rechtbank in New York had onlangs gevraagd dat een grand jury inzage zou krijgen in de belastingaangiftes van de president. Net als altijd blokkeerde die het vrijgeven van deze en andere financiële documenten onder het mom van presidentiële immuniteit.



200 jaar oud principe

Zeven rechters van de negen rechters van het Hooggerechtshof, dat een Conservatieve meerderheid heeft, zijn echter van mening dat zelfs een zittend president een eventueel crimineel onderzoek niet kan ontlopen. Beide door Trump benoemde rechters Neil Gorsuch en Brett Kavanaugh sloten zich aan bij de meerderheid. “200 jaar geleden legde een groot jurist van ons Hof vast dat geen enkele burger, zelfs de president, boven de plicht staat om bewijzen voor te leggen wanneer daarom wordt gevraagd in een criminele procedure”, stelt het Hof in het vonnis. “Vandaag bevestigen we dat principe opnieuw.”



Trumps financiële informatie mag nu ingekeken worden door een grand jury, dat panel zal vervolgens beslissen of er voldoende redenen zijn om de strafrechtelijke vervolging van de president in te stellen.

Scheiding der machten

Het Hooggerechtshof vraagt wel dat een lagere rechtbank zich buigt over de bezorgdheden aangaande de scheiding der machten en dus over de vraag of de financiële informatie ook mag doorgespeeld worden aan de leden van het Amerikaans Congres. “De lagere rechtbanken hielden onvoldoende rekening met de omvangrijke bezorgdheden aangaande de scheiding der machten bij dagvaardingen door het Congres om informatie van de president”, schreef opperrechter John Roberts in het vonnis.

Met dat oordeel kan Trump zichzelf nog wat tijd kopen en zijn belastingaangifte achterhouden voor het grote publiek, vermoedelijk zelfs tot tot na de presidentsverkiezingen in november.

De president is misnoegd over het vonnis, dat volgens hem deel uitmaakt van de “politieke vervolging” waar hij al jaren het slachtoffer van is. “Niet eerlijk voor dit presidentschap of de administratie”, schreef hij aan het begin van een hele resem boze tweets. In een volgende tweet suggereerde Trump dat de rechters voor vroegere presidenten milder waren dan voor hem.

The Supreme Court sends case back to Lower Court, arguments to continue. This is all a political prosecution. I won the Mueller Witch Hunt, and others, and now I have to keep fighting in a politically corrupt New York. Not fair to this Presidency or Administration! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Trump is de eerste president sinds Richard Nixon in de jaren 1970 die zijn belastingaangifte niet openbaar maakte, want zijn critici doet vermoeden dat hij iets te verbergen heeft.