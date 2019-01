Amerikaans Hooggerechtshof steekt stokje voor Trumps laatste onderhandelingspoging met Democraten AW

22 januari 2019

18u44

Bron: NYT, Reuters 0 Het ziet er niet naar uit dat het Amerikaanse Hooggerechtshof het programma zal herzien dat jonge illegale immigranten, de zogenaamde ‘Dreamers’, beschermt. Daardoor verliest Trump een kostbaar chantagemiddel aan de onderhandelingstafel met de Democraten.

Trumps belofte aan de Democraten om 700.000 illegale migranten extra garanties te verschaffen in ruil voor een grensmuur, was een van zijn laatste pogingen om de Amerikaanse shutdown (succesvol) te beëindigen. Maar zolang het Hooggerechtshof zich niet uitspreekt over het oorspronkelijke “Deferred Action for Childhood Arrival” (DACA) -programma, worden de ‘Dreamers’ sowieso beschermd. De belofte van Trump zou met andere woorden helemaal geen verschil maken.



DACA-programma

Het programma werd in 2012 ingevoerd door de voormalige Amerikaanse president Barack Obama. Het beschermt kinderen van illegale migranten waardoor ze in Amerika kunnen studeren en leven. Als het programma zou worden herroepen, lopen maar liefst 700.000 mensen het risico om alsnog te worden uitgezet.

Behalve de muur, werd ook het Amerikaanse DACA-programma de politieke speelbal van de Republikeinen en Democraten. Terwijl Trump in november 2018 zelf naar het Hooggerechtshof stapte, in een poging een einde te maken aan het programma, kwam hij nu terug op zijn besluit. Op die manier trachtte hij de Democraten gunstig te stemmen om zo toch zijn grensmuur te kunnen bouwen. Dat mislukte aangezien de Democraten hem vrijwel onmiddellijk wandelen stuurden.

Behoud van het programma

Het besluit van het Hooggerechtshof wordt -indien ze zich houden aan vooropgestelde procedures- uitgesteld tot 2020, wanneer de nieuwe ambtstermijn van de huidige president of een nieuwe Amerikaanse president start. Tot dan hebben federale rechters de administratie bevolen om de voornaamste onderdelen van het programma te behouden.

Shutdown

Op 22 december werden de overheidsdiensten gedeeltelijk stopgezet nadat de Republikeinen en de Democraten het niet eens raakten over het begrotingsvoorstel. De Amerikaanse president Donald Trump eiste immers dat de financiering van een grensmuur mee werd opgenomen in het begrotingsvoorstel. Concreet zou dat een budget van zo’n vijf miljard euro betekenen. Zelfs na 32 dagen houdt Trump nog steeds koppig vast aan de bouw van een grensmuur tussen de VS en Mexico, maar ook de Democraten wijken niet af van hun standpunt.

