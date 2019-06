Amerikaans hooggerechtshof schrapt doodstraf zwarte man na discriminatie bij juryselectie ADN

21 juni 2019

19u20

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft vandaag de doodstraf ongedaan gemaakt van een zwarte man, die al zes keer veroordeeld werd voor een viervoudige moord. Het hof oordeelde dat de rechten van de verdachte, de 49-jarige Curtis Flowers, geschonden werden omdat er sprake was van discriminatie bij de juryselectie. Door de uitspraak kan Curtis voor de zevende keer berecht worden voor dezelfde feiten.

De zaak gaat al terug tot 16 juli 1996. In Winona, in de zuidelijke staat Mississippi, werden toen vier medewerkers van een meubelzaak doodgeschoten. Curtis Flowers, die korte tijd voor de meubelwinkel had gewerkt, werd zowat zes maanden later als verdachte aangehouden. Er vonden maar liefst zes processen plaats, telkens opgezet door dezelfde openbare aanklager. Flowers, die zijn onschuld altijd staande gehouden, werd daarop vier keer schuldig gevonden. In de twee overige processen kwam er geen uitspraak, wegens gebrek aan eensgezindheid bij de juryleden.

Gewraakt

Het hooggerechtshof stelde vandaag echter dat Doug Evans, die dus in alle zes de processen als openbare aanklager was opgetreden, ingegaan is tegen de Amerikaanse grondwet. De blanke aanklager zou systematisch Afro-Amerikaans juryleden gewraakt hebben. Tijdens de verschillende processen werden 41 van de 42 mogelijke Afro-Amerikaanse juryleden gewraakt. In het zesde en laatste proces gebeurde dat in vijf van de zes gevallen.

Tijdens dat laatste proces, in 2010, werd Flowers veroordeeld tot de doodstraf. Het hooggerechtshof van de staat Mississippi, die eerdere veroordelingen telkens ongedaan had gemaakt op grond van wangedrag van de aanklager, had deze keer beslist om de uitspraak wel te bevestigen. Maar het hoogste federale gerechtshof heeft nu dus met duidelijke meerderheid (7-2) beslist om ook die laatste uitspraak te herroepen. Enkel de conservatieve rechters Clarence Thomas en Neil Gorsuch stemden tegen, zo meldt CNBC.

“Cijfers spreken voor zich”

"De cijfers spreken voor zich", zo motiveert rechter Brett Kavanaugh de uitspraak. "Tijdens de eerste vier rechtszaken waren er 36 potentiële juryleden die door de staat gewraakt konden worden. De staat heeft geprobeerd om ze alle 36 te wraken." De motivering die de openbare aanklager hanteerde voor de wraking, werd van de tafel geveegd.