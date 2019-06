Amerikaans Hooggerechtshof legt gerrymandering niet aan banden TT

27 juni 2019

17u48

Bron: ANP 0 Amerikaanse rechters kunnen niet ingrijpen als politici de grenzen van kiesdistricten aanpassen om daar zelf beter van te worden. Dat blijkt uit een uitspraak van het Hooggerechtshof in twee zaken rond de praktijk die bekendstaat als "partisan gerrymandering".

Die praktijk komt erop neer dat partijen de vorm van kiesdistricten aanpassen om hun greep op de macht te verstevigen. Critici vinden dat ondemocratisch. In veel staten gaat de partij die aan de macht is over de vorm van de kiesdistricten, al wordt het in sommige gevallen uitbesteed aan onafhankelijke commissies.

Het hoogste gerechtshof van de VS oordeelt nu dat rechters aanpassingen aan kiesdistricten niet mogen blokkeren met het argument dat die een bepaalde partij te veel bevoordelen. Voorzitter John Roberts schreef in de uitspraak dat het gaat om "politieke vraagstukken" waar federale rechtbanken geen zeggenschap over hebben.

De uitspraak kan landelijk gevolgen hebben. Volgens tegenstanders neemt gerrymandering steeds extremere vormen aan, bijvoorbeeld omdat politici nu toegang hebben tot geavanceerde computermodellen. Zo kunnen ze kiezers die op een andere partij stemmen zoveel mogelijk buitenspel zetten.

De zaken rond kiesdistricten in Maryland en North Carolina verdeelden ook het hooggerechtshof. De uitspraak van het hof werd onderschreven door de vijf conservatieve van de in totaal negen rechters.