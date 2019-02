Amerikaans Hooggerechtshof houdt executie tegen van man die zich moord niet kan herinneren KVDS

28 februari 2019

00u02

Bron: The Hill, The Washington Post 0 Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de executie tegengehouden van een man uit Alabama die in de dodencel zit en aan dementie zou lijden. Daardoor zou hij zich niet meer kunnen herinneren wat hij misdaan heeft en waarom hij ter dood wordt gebracht. De zaak moet nu opnieuw bekeken worden door een lagere rechtbank, zo oordeelt het Hooggerechtshof.

Vernon Madison kwam in de cel terecht nadat hij een agent doodschoot in april 1985. De politieman was langsgekomen om te bemiddelen in een huiselijke ruzie tussen Madison en zijn ex-vriendin. De man schoot de agent twee keer in het achterhoofd en verwondde ook zijn ex.

Blind

Madison werd ter dood veroordeeld en de executie zou plaatsvinden in mei 2016. Maar in 2015 en 2016 kreeg de man enkele zware beroertes, met dementie tot gevolg. Hij zou zich de moord op de agent niet meer herinneren, is mentaal niet meer bij, praat nog zeer moeizaam en is blind.





Volgens zijn advocaten zou zijn executie een overtreding zijn van het Achtste Amendement van de Amerikaanse grondwet. Daarin worden wrede en ongewone straffen verboden. Daar zou in dit geval sprake van zijn omdat de man zich door zijn dementie de moord niet kan herinneren.

Volgens het Hooggerechtshof is het vergeten van de misdaad op zich niet genoeg om de executie af te gelasten, maar kan de man niet ter dood gebracht worden als hij door zijn mentale aandoening niet meer begrijpt waaróm hij precies gestraft wordt.

“Het Achtste Amendement zit niet in met de specifieke diagnose – schizofrenie, dementie of iets anders – maar als iemand aan een psychische aandoening lijdt en rationeel niet meer begrijpt waarom hij geëxecuteerd zou worden, laat het geen executie toe”, aldus rechter Elena Kagan, die het oordeel van de rechtbank voorlas.

Herbekijken

Omdat de rechters er naar eigen zeggen niet zeker van zijn of de lagere rechtbank zich er wel van vergewist heeft dat de man wist waarom hij ter dood werd gebracht, moet ze de zaak herbekijken.

Het oordeel kwam er overigens met 5 stemmen tegen 3. Opperrechter John Roberts (een conservatief) stemde mee met de 4 liberale rechters. Rechter Brett Kavanaugh was niet bij de zaak betrokken, omdat hij op het moment dat de zaak behandeld werd, nog niet was aangesteld.