Amerikaans Hooggerechtshof fluit Trump terug: bijna 650.000 jonge migranten zonder papieren beschermd tegen deportatie KVDS

18 juni 2020

16u38 0 Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de poging van president Donald Trump om een einde te maken aan een programma dat migranten zonder papieren beschermt, in de kiem gesmoord. Het zogenaamde Deferred Action for Childhood Arrivals-programma (DACA) werd in 2012 ingevoerd door toenmalig president Barack Obama en behoedt momenteel bijna 650.000 mensen die als kind naar de VS zijn gekomen - de zogenaamde Dreamers - tegen deportatie.

President Trump probeerde al sinds 2017 om het programma af te voeren. Via DACA kunnen de Dreamers een speciale status krijgen. Die beschermt hen tijdelijk tegen uitzetting en geeft hen het recht om te werken, maar niet de mogelijkheid om het Amerikaanse staatsburgerschap te verwerven.

Trump beloofde al tijdens zijn campagne om president te worden dat hij de beschermingsmaatregelen voor migranten zou schrappen, maar rechters staken daar al eerder een stokje voor. Het Hooggerechtshof volgt hen nu. Bij de stemming waren 5 rechters voor en 4 tegen. Opperrechter John Roberts - die tot de conservatieve vleugel van het hof behoort - stemde daarbij mee met de vier liberale rechters. Volgens Roberts volgde de regering niet de juiste gerechtelijke procedures en werd niet voldoende bekeken welk effect het beëindigen van het programma zou hebben op de migranten op wie het betrekking had.





Trump zou nog wel een nieuwe poging kunnen doen om DACA in te trekken, maar het is nog onduidelijk of dat voor de volgende presidentsverkiezingen zou lukken.