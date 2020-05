Amerikaans Hooggerechtshof buigt zich over belastingaangifte Trump KVDS

11 mei 2020

15u20

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse Hooggerechtshof buigt zich dinsdag over de vraag of president Donald Trump zijn belastingaangifte moet bekendmaken of niet. Door de coronacrisis worden de pleidooien vanop afstand gevoerd en kunnen burgers ze via een livestream volgen. Er vinden twee sessies van elk ongeveer een uur plaats.

Advocaten van Trump zullen tijdens de eerste sessie de confrontatie aangaan met de Democraten van het Huis van Afgevaardigden en in de tweede met de procureur van Manhattan, Cyrus Vance. De zitting had eind maart of begin april moeten plaatsvinden, maar werd uitgesteld door de coronacrisis.

Pornoactrice

In de eerste sessie komen de Democraten van het Huis van Afgevaardigden aan het woord. Zij zijn betrokken bij twee zaken. Een eerste gaat over beweringen van een voormalig advocaat van Trump. Michael Cohen verklaarde in februari vorige jaar voor een onderzoekscommissie van het Huis dat de president zijn vermogen op- en neertrok "wanneer het hem uitkwam". Diezelfde commissie onderzoekt ook waarom Trump in zijn financiële bekendmaking van 2017 niet de 130.000 dollar opnam die hij overmaakte aan pornoactrice Stormy Daniels.





De tweede zaak draait rond dagvaardingen van de inlichtingen- en financiële dienstencommissies van het Huis aan de banken Capital One en Deutsche Bank, om details over de financiën van de president en zijn familieleden aan het Congres bekend te maken. Die kaderden in het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse politiek. De commissies wilden onderzoeken of Trump en zijn bedrijven "dubieuze financiering" kregen vanuit het buitenland voordat hij president werd.

Tijdens de tweede sessie zal er geluisterd worden naar de pleidooien van de procureur van Manhattan. Hij dagvaardde de Trump Organization en het boekhoudkantoor Mazars om inzage te krijgen in de persoonlijke en zakelijke belastingaangiftes van Trump.

Verder onderzoekt de procureur, net zoals de onderzoekscommissie in het Huis, de rol van de president en zijn entourage in het betalen van zwijggeld tijdens de verkiezingscampagne. Twee vrouwen zouden geld hebben gekregen om te zwijgen over hun vermeende affaires met Trump. Het gaat over pornoster Stormy Daniels en Playboymodel Karen McDougal.

Rechters

Tot nu toe heeft elke rechtbank die zich over de zaken boog, de kant van de president gekozen. De vraag is of het Hooggerechtshof dat ook zal doen, maar ook hier is de politiek nooit ver weg. Het Hooggerechtshof telt negen rechters, waarvan er vijf benoemd zijn door de Republikeinen en vier door de Democraten. Twee van de rechters, Neil Gorsuch en Brett Kavanaugh, werden door Trump zelf benoemd. Het Hooggerechtshof koos in zaken die politiek gekleurd waren voornamelijk de kant van de Republikeinen, zoals het controversiële inreisverbod voor inwoners van zes islamitische landen in 2018.

Een ander element dat invloed kan hebben, zijn eerdere uitspraken van het Hooggerechtshof. Twee cases kunnen een precedent zijn. Zo oordeelde het Hooggerechtshof in 1974 unaniem dat president Richard Nixon de tapes die te maken hadden met het Watergate-schandaal niet kon achterhouden. Twee decennia later oordeelde het Hooggerechtshof, opnieuw unaniem, dat president Bill Clinton niet onschendbaar was nadat een vrouw hem had beschuldigd van seksuele intimidatie toen hij gouverneur van Arkansas was.

Trump is de eerste Amerikaanse president sinds Richard Nixon (1969-74) die weigert om zijn belastingaangifte openbaar te maken, zoals dat de gewoonte is tijdens de campagne. Al van in het begin verklaarde Trump dat hij de documenten niet kon vrijgegeven, omdat hij extra controles moest ondergaan door de belastingdienst.

Lees ook: Advocaat die pornoster verdedigde tegen Trump schuldig bevonden aan poging tot afpersing

Bekijk ook:

Trump bezoekt mondermaskerfabriek.... zonder mondmasker



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.