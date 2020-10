Amerikaans hof van beroep: New Yorkse aanklager kan toch toegang krijgen tot Trumps belastingen LH

07 oktober 2020

16u54

Bron: AP, ANP 0 De juridische veldslag rond de belastingaangiften van Amerikaans president Donald Trump blijft duren. Een federaal hof van beroep in New York heeft geoordeeld dat de openbaar aanklager in Manhattan Trump wel kan dagvaarden om toegang te krijgen tot zijn belastingaangiftes. Trump kan wel nog in beroep gaan bij het Hooggerechtshof.

Het ziet ernaar uit dat de juridische strijd tussen Trump en aanklager Cyrus Vance, die al jaren proberen de fiscale aangiften van de president te bemachtigen, opnieuw op het federaal niveau zal worden uitgevochten.

Trump kreeg in september nog te horen dat hij zijn belastingaangiftes nog niet hoeft te overhandigen aan Vance. Dat besliste het Circuit Court of Appeals van Manhattan nadat de president bezwaar had gemaakt tegen het oordeel van districtsrechter Victor Marrero. Die rechter had in augustus bepaald dat Vance Trumps belastingpapieren wel kon opvragen bij diens vaste accountant Mazars USA en daarbij het eventuele hoger beroep niet hoefde af te wachten.



Met het oordeel van het federale hof van beroep in New York breekt nu dus een nieuw hoofdstuk aan in de juridische veldslag om het vrijgeven van Trumps belastingaangiften. Het is onwaarschijnlijk dat de stukken voor de presidentsverkiezingen van 3 november boven water komen, omdat er ook nog een lange juridische weg naar het Hooggerechtshof open ligt.

Fraude

Vance onderzoekt of Trump met zijn ondernemingen onder meer belastingfraude heeft gepleegd en wil belastingaangiftes van Trump en zijn ondernemingen inzien. Trumps ondernemingen vormen een conglomeraat, The Trump Organization. Het conglomeraat telt inmiddels circa vijfhonderd bedrijven. Het werd in 1923 door de ouders van de huidige president gesticht en is eigendom van Trump. Hij leidt de organisatie echter niet meer, sinds hij in 2016 tot president is gekozen. Dat doen zijn kinderen nu.